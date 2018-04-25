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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В николаевском зоопарке обнаружили обезьяну долгожителя

Киев • УНН

 • 31883 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С 1989 года в николаевском зоопарке содержатся саймири беличьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В николаевском зоопарке обнаружили обезьяну долгожителя

"С 1989 года в нашем зоопарке содержатся саймири беличьи (Saimiri sciureus) - небольшие обезьянки, обитающие в Центральной и Южной Америке. И вот, 20 апреля саймири по кличке Макс исполнилось 30 лет! Нужно отметить, что во всех литературных источниках по приматологии указывается продолжительность жизни саймири 12 - 15 лет, максимум 19 лет. Таким образом, наш Макс не просто пережил на год-два указанные сроки, возможно даже установил мировой (!) рекорд. Конечно, он уже выглядит не совсем презентабельно: и горбится, и лысеет, и много спит, и зрение подводит, да и вообще не такой примечательный, как крупные обитатели зоопарка, но сохраняет отличный аппетит и волю к жизни. Вот такой у нас старичок саймири Макс, долгожитель-рекордсмен", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киевском зоопарке родились птенцы черных лебедей.

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