Кумедний чубчик і великі очі: в одеському біопарку показали новонароджене жирафеня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В одеському біопарку народилося жирафеня. Для України - це унікальний випадок, адже ці тварини не часто розмножуються в неволі, передає кореспондент УНН.
Малятко, яке назвали Арсенієм, з’явилося на світ в ніч з 29 на 30 жовтня. На третій день життя жирафеня має зріст 175 см та вагу 60 кг.
“Пологи пройшли за графіком, стан гарний, почуває себе добре”, — повідомив директор одеського біопарку, де народилося дитинча, Дмитро Олександров.
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Батьки Арсенія потрапили до зоопарку нещодавно. Батько прибув восени 2016 року, а матір навесні 2017 року. Жирафи були у спільному вольєрі. Працівники зоопарку не планували зводити тварин, переймаючись молодим віком особин. За словами директора біопарку, зачаття відбулося природним шляхом.
“Це були молоді тварини, ми не були прихильниками, щоб вони злучалися, думали, що можливо вони цей момент пропустять і зміцняться”, — повідомив Олександров.
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Наразі матір жирафеняти вигодовує своє дитинча. Вона почувається нормально. В її денний раціон входять фрукти, зокрема банани та груші. Батько перебуває у вольєрі поруч.
Нагадаємо, у миколаївському зоопарку виявили мавпу довгожителя.