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У Київському зоопарку народились пташенята чорних лебедів

У Київському зоопарку народились пташенята чорних лебедів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Київському зоопарку народились пташенята чорних лебедів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку звіринця. 

"Вітаємо нашу лебедину пару з поповненням! Наші чорні лебеді мають трьох чудових пташенят та пильно доглядають за ними", - йдеться у повідомленні.

Зазначено також, що побачити родину чорних лебедів можна на Нижньому парку зоопарку.

Нагадаємо, в березні українці допомагали рятувати лелек, які прилетіли з теплих країв та не були підготовлені до морозів. За словами орнітолога та природоохоронця Віталія Грищенка, основною проблемою для лелек, які повернулися з зимування в Південній Африці, є не температура, а кількість їжі, яку вони можуть споживати. Українці допомагали лелекам перечекати сніг і морози.

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