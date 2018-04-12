У Київському зоопарку народились пташенята чорних лебедів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Київському зоопарку народились пташенята чорних лебедів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку звіринця.
"Вітаємо нашу лебедину пару з поповненням! Наші чорні лебеді мають трьох чудових пташенят та пильно доглядають за ними", - йдеться у повідомленні.
Зазначено також, що побачити родину чорних лебедів можна на Нижньому парку зоопарку.
Нагадаємо, в березні українці допомагали рятувати лелек, які прилетіли з теплих країв та не були підготовлені до морозів. За словами орнітолога та природоохоронця Віталія Грищенка, основною проблемою для лелек, які повернулися з зимування в Південній Африці, є не температура, а кількість їжі, яку вони можуть споживати. Українці допомагали лелекам перечекати сніг і морози.