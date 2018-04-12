В Киевском зоопарке родились птенцы черных лебедей

"Поздравляем нашу лебединую пару с пополнением! Наши черные лебеди имеют трех замечательных птенцов и ухаживают за ними", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что увидеть семью черных лебедей можно на Нижнем парке зоопарка.

Напомним, в марте украинцы помогали спасать аистов, которые прилетели из теплых краев и не были подготовлены к морозам. По словам орнитолога и природоохранника Виталия Грищенко, основной проблемой для аистов, которые вернулись с зимовки в Южной Африке, является не температура, а количество пищи, которую они могут потреблять. Украинцы помогали аистам переждать снег и морозы.