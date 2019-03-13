Женская сборная Украины сыграла с РФ на командном ЧМ по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В рамках седьмого тура командного первенства чемпионата мира по шахматам в Астане сошлись женские сборные Украины и России, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Единственную победу из четырех очных матчей для Украины получила Мария Музычук, осилила сопротивление экс-украинки Екатерины Лахно. Ее сестра уступила Александре Костенюк.
Партии Анны Ушениной с Александрой Горячкиной и Инны Гапоненко с Ольгой Гирей завершились вничью.
Таким образом боевая ничья 2:2, которая отбросила “желто-синих” из тройки лидеров — 4 ступень с 17,5 очками. На полтора балла наши шахматистки отстают от Грузии, и на 2,5 от РФ и Китая.
Отметим, что завтра подопечные Михаила Бродского встретятся со сборной Индии, которая идет в таблице сразу за украинками (16,5 пункта).