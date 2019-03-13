Жіноча збірна України зіграла з РФ на командному ЧС з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В рамках сьомого туру командної першості чемпіонату світу з шахів в Астані зійшлися жіночі збірні України та Росії, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Єдину перемогу із чотирьох очних матчів для України здобула Марія Музичук, яка подужала супротив екс-українки Катерини Лахно. Її сестра поступилася Олександрі Костенюк.
Партії Ганни Ушеніної з Олександрою Горячкіної і Інни Гапоненко з Ольгою Гірей завершилися внічию.
Таким чином бойова нічия 2:2, яка відкинула “жовто-блакитних” з трійки лідерів — 4 сходинка з 17,5 очками. На півтора бали наші шахістки відстають від Грузії, і на 2,5 від РФ та Китаю.
Зазначимо, що завтра підопічні Михайла Бродського зустрінуться зі збірною Індії, яка йде в таблиці одразу за українками (16,5 пункти).