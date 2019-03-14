Женская сборная Украины осталась без медалей командного ЧМ по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В шаге от медалей завершила выступления женская сборная Украины на командном чемпионате мира по шахматам в Астане, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
В решающем поединке 9-го тура "желто-голубые" уступили китаянкам 0,5: 3,5, которые и стали чемпионками мира. В составе Украины вничью сыграла Мария Музычук, зато ее сестра Анна, а также Анна Ушенина и Наталья Букса уступили в личных матчах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец стал призером шахматного турнира в США
Другие поединки 9-го тура: Грузия - Россия - 2:2, США - Египет - 2,5: 1,5, Казахстан - Армения - 3:1, Венгрия - Индия - 2:2.
Отметим, что Украина набрала в итоге 12 очков (20,5) в турнирной таблице, но уступила третье место Грузии в которой тоже 12 баллов (23). "Золото" досталось Китая, "серебро" - РФ.