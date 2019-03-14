Жіноча збірна України залишилась без медалей командного ЧС з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За крок до медалей завершили виступи жіноча збірна України на командному чемпіонаті світу з шахів в Астані, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
У вирішальному поєдинку 9-го туру "жовто-блакитні" поступилися китаянкам 0,5:3,5, які і стали чемпіонками світу. У складі України внічию зіграла Марія Музичук, натомість її сестра Ганна, а також Ганна Ушеніна та Наталія Букса поступилися в особистих матчах.
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Інші поєдинки 9-го туру: Грузія - Росія - 2:2, США - Єгипет - 2,5:1,5, Казахстан - Вірменія - 3:1, Угорщина - Індія - 2:2.
Зауважимо, що Україна набрала у підсумку 12 очок (20,5) в турнірній таблиці, але поступилася третім місцем Грузії у якої теж 12 балів (23). "Золото" дісталося Китаю, "срібло" – РФ.