Українець став призером шахового турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Сент-Луїсі (США) в" Spring Chess Classic-2019" завершилися колові турніри категорій "А" і "В", що входили до його програми, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
В обох турнірах успішно виступили молоді українські гросмейстери, які навчаються зараз в американських університетах - Ілля Нижник, вихованець Вінницької шахової школи і Андрій Боришполець, вихованець київської ш/ш "Авангард".
Виступаючи в супертурнірі "А" (сер. рейтинг 2656, колишня 17-а категорія) Нижник, не програвши жодної партії, з 5,5 очками з 9 зайняв чисте друге місце, відставши на пів-очка від переможця - американця Джефрі Сюна і випередивши на ті ж пів-очка Ле Куанг Льєма (В'єтнам) і Р.Робсона (США). Наш багаторічний шаховий лідер Василь Іванчук, який грав в цьому ж турнірі, посів 9-е місце.
У турнірі "В" (сер. рейтинг 2565) Андрій Боришполець, набравши 5 з 9, в результаті опинився на третьому місці, пропустивши вперед Бай Цзіньшу (Китай) з 6 очками з 9 і А.Місьту (Польща) з 5,5 очками.
Нагадаємо, що Нижнику минулого літа вдалося перемогти на турнірі в США.