Украинец стал призером шахматного турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Сент-Луисе (США) в "Spring Chess Classic-2019" завершились круговые турниры категорий "А" и "В", входивших в его программу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
В обоих турнирах успешно выступили молодые украинские гроссмейстеры, которые учатся сейчас в американских университетах — Илья Нижник, воспитанник Винницкой шахматной школы и Андрей Боришполец, воспитанник киевской ш/ш “Авангард”.
Выступая в супертурнире “А” (сер. рейтинг 2656, бывшая 17-я категория) Нижник, не проиграв ни одной партии, с 5,5 очками из 9 занял чистое второе место, отстав на пол-очка от победителя — американца Джеффри Сюна и опередив на те же пол-очка Ле Куанг Льема (Вьетнам) и Р.Робсона (США). Наш многолетний шахматный лидер Василий Иванчук, который играл в этом же турнире, занял девятое место.
В турнире “В” (ср. рейтинг 2565) Андрей Боришполец, набрав 5 из 9, в итоге оказался на третьем месте, пропустив вперед Бай Цзиньшу (Китай) с 6 очками из 9 и А.Мисьту (Польша) с 5,5 очками.
Напомним, что Нижнику прошлым летом удалось победить на турнире в США.