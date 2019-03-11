Украинец стал призером шахматного турнира в США

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Сент-Луисе (США) в "Spring Chess Classic-2019" завершились круговые турниры категорий "А" и "В", входивших в его программу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

В обоих турнирах успешно выступили молодые украинские гроссмейстеры, которые учатся сейчас в американских университетах — Илья Нижник, воспитанник Винницкой шахматной школы и Андрей Боришполец, воспитанник киевской ш/ш “Авангард”.

Выступая в супертурнире “А” (сер. рейтинг 2656, бывшая 17-я категория) Нижник, не проиграв ни одной партии, с 5,5 очками из 9 занял чистое второе место, отстав на пол-очка от победителя — американца Джеффри Сюна и опередив на те же пол-очка Ле Куанг Льема (Вьетнам) и Р.Робсона (США). Наш многолетний шахматный лидер Василий Иванчук, который играл в этом же турнире, занял девятое место.

В турнире “В” (ср. рейтинг 2565) Андрей Боришполец, набрав 5 из 9, в итоге оказался на третьем месте, пропустив вперед Бай Цзиньшу (Китай) с 6 очками из 9 и А.Мисьту (Польша) с 5,5 очками.

Напомним, что Нижнику прошлым летом удалось победить на турнире в США.

Украинские Национальные Новости

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