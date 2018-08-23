Женская сборная Украины по футзалу победила россиянок на ЧМ среди студентов

Дебют игры получился для украинок с горьким привкусом. На 1 минуте они пропустили комбинационную атаку в которой отличились Никитина. Однако главной героиней противостояния стала наша Юлия Дударчук, которая на 7 минуте замкнула прострел партнерши, а на 14-й неотразимо пробила под перекладину — 2:1.

Заметим, что к этому моменту команды делили первое место между собой имея по 6 очков. Теперь “желто-голубые” возглавили группу А.

Добавим, что заключительным соперником нашей сборной на пути к первому месту группы завтра станет Израиль.