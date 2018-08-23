Жіноча збірна України з футзалу перемогла росіянок на ЧС серед студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В рамках групового етапу студентського чемпіонату світу з футзалу зустрілися жіночі збірні України та Росії, повідомляє кореспондент УНН.
Дебют гри вийшов для українок з гірким присмаком. На 1 хвилині вони пропустили комбінаційну атаку в якій відзначилися Нікітіна. Проте головною героїнею протистояння стала наша Юлія Дударчук, яка на 7 хвилині замкнула простріл партнерки, а на 14-й невідпорно пробила під поперечину — 2:1.
Зауважимо, що до цього моменту команди ділили перше місце між собою маючи по 6 очок. Тепер “жовто-блакитні” очолили групу А.
Додамо, що заключним суперником нашої збірної на шляху до першого місця групи завтра стане Ізраїль.