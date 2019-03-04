Женщину осудили за участие в проведении "референдума" за "ЛНР"

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Суд назначил жительнице Новоайдарского района Луганской области наказание в виде 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Жительницу Новойдарського района обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины - совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В суде прокурором доказано, что 11 мая 2014 года женщина по собственному желанию участвовала в проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района.

"Во время проведения незаконного "референдума" обвиняемый выполняла функции члена "участковой избирательной комиссии": вела и заполняла списки избирателей. В дальнейшем последняя вместе с другими членами комиссии, в отношении которых есть отдельные уголовные производства и дела, передала бюллетени неустановленным лицам с целью перевозки в "штаба референдума", который размещался в пгт Новоайдар Луганской области", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления искренне раскаялась, а также активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, уточнили в ведомстве.

Напомним, в Донецкой области женщину задержали за организацию псевдовыборов "главы ДНР и депутатов народного совета", которые были проведены в ноябре 2018 года.

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