Жінку засудили за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР"

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Суд призначив мешканці Новоайдарського району Луганської області покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Мешканку Новойдарського району обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У суді прокурором доведено, що 11 травня 2014 року жінка за власним бажанням брала участь у проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.

"Під час проведення незаконного "референдуму" обвинувачена виконувала функції члена "дільничної виборчої комісії": вела та заповнювала списки виборців. У подальшому остання разом з іншими членами комісії, стосовно яких є окремі кримінальні провадження та справи, передала бюлетені невстановленим особам з метою перевезення до "штабу референдуму", який розміщувався в смт Новоайдар на Луганщині", - зазначили у прокуратурі.

Крім того, під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася, а також активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Тому між нею і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у Донецькій області жінку затримали за організацію псевдовиборів "голови ДНР та депутатів народної ради", які були проведені у листопаді 2018 року.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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