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Женщину осудили на 5 лет за участие в организации "референдума" за "ЛНР"

Киев • УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Суд назначил жители Станично-Луганского района наказание в виде 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время участия в организации "референдума" за "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры Луганской области.

Женщину осудили на 5 лет за участие в организации "референдума" за "ЛНР"

"Приговором Беловодского районного суда Луганской области женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Гражданка Украины, совершившая уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что жительница Станично-Луганского района предоставила добровольное согласие на участие в организации и проведении 11 мая 2014 года  так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории одного из населенных пунктов в качестве "члена избирательной комиссии". Находясь в помещении учебного заведения, где была организована работа указанной комиссии, обвиняемый совместно с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, заполняла сведения и выдавала бюллетени для голосования", - добавили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Напомним, суд назначил жители Новоайдарского района Луганской области наказание в виде 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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