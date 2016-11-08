Женщину, которая травмировала 3-месячного младенца, будут судить в Харьковской области

В сентябре текущего года женщина, ранее судимая за кражу, во время отбывания испытательного срока тяжело травмировала 3-месячного сына.

По информации пресс-службы, пьяная женщина с детской коляской, где лежал ребенок, пришла в кафе. На летней площадке она требовала, чтобы ее угостили спиртным. После отказа посетительница стала конфликтовать с барменом. Во время ссоры женщина схватила с тележки сына и швырнула его в сторону бармена. Мальчик упал на асфальт, ударившись головой о бордюр.

Сейчас подозреваемая по решению суда находится под стражей. Мальчик до сих пор находится в больнице.

Кроме того, решается вопрос о лишении матери родительских прав. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.