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15 марта, 19:03 • 113736 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162396 просмотра

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Женщину, которая травмировала 3-месячного младенца, будут судить в Харьковской области

Женщину, которая травмировала 3-месячного младенца, будут судить в Харьковской области

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Харьковская местная прокуратура направила в суд дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения тяжело травмировала 3-летнего сына. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В сентябре текущего года женщина, ранее судимая за кражу, во время отбывания испытательного срока тяжело травмировала 3-месячного сына.

По информации пресс-службы, пьяная женщина с детской коляской, где лежал ребенок, пришла в кафе. На летней площадке она требовала, чтобы ее угостили спиртным. После отказа посетительница стала конфликтовать с барменом. Во время ссоры женщина схватила с тележки сына и швырнула его в сторону бармена. Мальчик упал на асфальт, ударившись головой о бордюр.

Сейчас подозреваемая по решению суда находится под стражей. Мальчик до сих пор находится в больнице.

Кроме того, решается вопрос о лишении матери родительских прав. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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