Жінку, яка травмувала 3-місячне немовля, судитимуть на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Харківська місцева прокуратура направила до суду справу щодо жінки, яка в стані алкогольного сп’яніння тяжко травмувала 3-мічного сина. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
У вересні поточного року жінка, раніше судима за крадіжку, під час відбування іспитового терміну тяжко травмувала 3-місячного сина.
За інформацією прес-служби, п’яна жінка з дитячим візком, де лежала дитина, прийшла до кафе. На літньому майданчику вона вимагала, щоб її пригостили спиртним. Після відмови відвідувачка стала конфліктувати з барменом. Під час сварки жінка схопила з візка сина і жбурнула його в бік бармена. Хлопчик упав на асфальт, вдарившись головою об бордюр.
Наразі підозрювана за рішенням суду знаходиться під вартою. Хлопчик і досі перебуває у лікарні.
Крім того, вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.