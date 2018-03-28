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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 41482 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63049 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100221 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107888 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115917 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121458 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132667 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146752 просмотра

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Женщину, подозреваемую в убийстве двухлетнего сына, взяли под стражу на Закарпатье

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УЖГОРОД-КИЕВ. 28 марта. УНН. Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения жительнице Виноградовского района, которую подозревают в убийстве двухлетнего сына. Как сообщила УНН пресс-секретарь суда Надежда Гейруш, женщину будут держать под стражей до 24 мая.

"Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения суммы залога", - добавила Гейруш.

Напомним, что местную жительницу подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Пока же неизвестна окончательная причина смерти мальчика, ее установят экспертизы. Предварительно ребенок мог замерзнуть, умереть от голода или общего истощения организма.

Как ранее сообщал УНН, вернувшись из заработок, житель Закарпатья обнаружил дома тело 2-летнего сына.

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