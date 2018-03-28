Женщину, подозреваемую в убийстве двухлетнего сына, взяли под стражу на Закарпатье

"Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения суммы залога", - добавила Гейруш.

Напомним, что местную жительницу подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Пока же неизвестна окончательная причина смерти мальчика, ее установят экспертизы. Предварительно ребенок мог замерзнуть, умереть от голода или общего истощения организма.

Как ранее сообщал УНН, вернувшись из заработок, житель Закарпатья обнаружил дома тело 2-летнего сына.