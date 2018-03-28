Жінку, підозрювану у вбивстві дворічного сина, взяли під варту на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 березня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід мешканці Виноградівського району, яку підозрюють у вбивстві дворічного сина. Як повідомила УНН речниця суду Надія Гейруш, жінку триматимуть під вартою до 24 травня.
“Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без призначення суми застави”, — додала Гейруш.
Нагадаємо, що місцеву мешканку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Наразі ж невідома остаточна причина смерті хлопчика, її встановлять експертизи. Попередньо дитина могла замерзнути, померти від голоду чи загального виснаження організму.
Як раніше повідомляв УНН, повернувшись із заробіток, мешканець Закарпаття виявив вдома тіло 2-річного сина.