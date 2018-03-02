Женщину на санках сбил насмерть автомобиль в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 марта. УНН. В Лимане женщина на санках попала на проезжей части под колеса автомобиля, от полученных повреждений пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Потерпевшая 1962 года была в санках, которые по проезжей части вез ее знакомый. Увидев автомобиль, ехавший навстречу, мужчина успел избежать столкновения, однако спутницу спасти не удалось", - сообщили в полиции.
Водителем автомобиля оказался мужчина 1964 года рождения.
Женщину доставили в травматологию, где от полученных травм она скончалась.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" УК Украины.
Как сообщал УНН, из-за ДТП с автобусом на Житомирской трассе госпитализировали трех человек.