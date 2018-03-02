Жінку на санчатах збила насмерть автівка на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 березня. УНН. У Лимані жінка на санчатах потрапила на проїжджій частині під колеса автомобіля, від отриманих ушкоджень постраждала померла у лікарні. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
“Потерпіла 1962 року народження була у санчатах, які проїжджою частиною віз її знайомий. Побачивши автомобіль, що їхав назустріч, чоловік встиг уникнути зіткнення, проте супутницю врятувати не вдалося” — повідомили в поліції.
Водієм автомобіля виявився чоловік 1964 року народження.
Жінку доставили до травматології, де від отриманих травм вона померла.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” КК України.
Як повідомляв УНН, через ДТП з автобусом на Житомирській трасі госпіталізували трьох людей.