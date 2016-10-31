Женщина погибла в результате взрыва в трамвайном депо в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве в результате взрыва электрокотла в трамвайном депо погибла 60-летняя женщина и пострадал 59-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сообщение о взрыве в трамвайном депо на улице Павла Усенко поступило в дежурную часть столичной полиции в 14:11.
По вызову срочно выехали экипажи патрульных полиции, следственно-оперативная группа и участковые офицеры Днепровского управления полиции. Кроме того, на месте работают спасатели.
Предварительно установлено, что взорвался электрический котел нагревания. Причину чрезвычайного происшествия установят после проведения соответствующих экспертиз.
В результате взрыва погибла 60-летняя женщина-машинист депо, еще один работник предприятия (59-летний мужчина) с травмой грудной клетки доставлен в медицинское учреждение.
Происшествие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.