Жінка загинула внаслідок вибуху в трамвайному депо у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві внаслідок вибуху електрокотла у трамвайному депо загинула 60-річна жінка та постраждав 59-річний чоловік, якого госпіталізували у лікарню. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Повідомлення про вибух у трамвайному депо на вулиці Павла Усенка надійшло до чергової частини столичної поліції о 14:11.
За викликом терміново виїхали екіпажі патрульних поліції, слідчо-оперативна група та дільничні офіцери Дніпровського управління поліції. Крім того, на місці працюють рятувальники.
Попередньо з’ясовано, що вибухнув електричний котел нагрівання. Причину надзвичайної події встановлять після проведення відповідних експертиз.
У результаті вибуху загинула 60-річна жінка-машиніст депо, ще один працівник підприємства (59-річний чоловік) із травмою грудної клітини доставлений до медичного закладу.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.