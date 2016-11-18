Женщина с ребенком попали под колеса грузовика в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября, в Луцке женщина и 7-летний ребенок попали под колеса грузовика. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.
ДТП произошло около 18:00, за рулем грузовика находился 40-летний житель Луцкого района. Двигаясь на автомобиле по улице Набережной водитель совершил наезд на пешеходов, 34-летнюю мать с 7-летним сыном, которые перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения и были госпитализированы. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.