Жінка з дитиною потрапили під колеса вантажівки у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада, у Луцьку жінка та 7-річна дитина потрапили під колеса вантажівки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
ДТП трапилася близько 18:00, за кермом вантажівки перебував 40-річний житель Луцького району. Рухаючись автомобілем по вулиці Набережній водій скоїв наїзд на пішоходів, 34-річну матір з 7-річним сином, які перебігали проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП, обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Досудове розслідування триває.