Женщина впервые стала пилотом в воздушных силах самообороны Японии

“Я счастлива, что исполнилась мечта, за которой я следовала последние 7-8 лет”, — цитирует телеканал 26-летнюю Мису Мацусиму, которая специализируется на пилотировании истребителя F-15. В 2014 году Мацусима, окончив национальную академию безопасности при министерстве обороны страны, вступила в ряды воздушных сил самообороны.

Как сообщал УНН, правительство Японии в 2019 финансовом году (апрель 2019 — март 2020 года) планирует увеличить расходы на оборонные нужды на 1,93%, до 5,29 трлн иен (48,1 млрд долларов по текущему курсу) по сравнению с нынешним годом.