Женщина впервые стала пилотом в воздушных силах самообороны Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Первая в истории японских воздушных сил самообороны страны женщина-пилот боевого истребителя была в пятницу приписана к военно-воздушной базе Нютабару в префектуре Миядзаки. Об этом сообщил телеканал Asahi, информирует УНН.
“Я счастлива, что исполнилась мечта, за которой я следовала последние 7-8 лет”, — цитирует телеканал 26-летнюю Мису Мацусиму, которая специализируется на пилотировании истребителя F-15. В 2014 году Мацусима, окончив национальную академию безопасности при министерстве обороны страны, вступила в ряды воздушных сил самообороны.
Как сообщал УНН, правительство Японии в 2019 финансовом году (апрель 2019 — март 2020 года) планирует увеличить расходы на оборонные нужды на 1,93%, до 5,29 трлн иен (48,1 млрд долларов по текущему курсу) по сравнению с нынешним годом.