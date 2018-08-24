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Женщина впервые стала пилотом в воздушных силах самообороны Японии

Киев • УНН

 • 9419 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Первая в истории японских воздушных сил самообороны страны женщина-пилот боевого истребителя была в пятницу приписана к военно-воздушной базе Нютабару в префектуре Миядзаки. Об этом сообщил телеканал Asahi, информирует УНН.

Женщина впервые стала пилотом в воздушных силах самообороны Японии

“Я счастлива, что исполнилась мечта, за которой я следовала последние 7-8 лет”, — цитирует телеканал 26-летнюю Мису Мацусиму, которая специализируется на пилотировании истребителя F-15. В 2014 году Мацусима, окончив национальную академию безопасности при министерстве обороны страны, вступила в ряды воздушных сил самообороны.

Как сообщал УНН, правительство Японии в 2019 финансовом году (апрель 2019 — март 2020 года) планирует увеличить расходы на оборонные нужды на 1,93%, до 5,29 трлн иен (48,1 млрд долларов по текущему курсу) по сравнению с нынешним годом.

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