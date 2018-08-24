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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жінка вперше стала пілотом в повітряних силах самооборони Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Перша в історії японських повітряних сил самооборони країни жінка-пілот бойового винищувача була в п’ятницю приписана до військово-повітряній базі Нютабару в префектурі Міядзакі. Про це повідомив телеканал Asahi, інформує УНН.

Жінка вперше стала пілотом в повітряних силах самооборони Японії

“Я щаслива, що здійснилася мрія, за якою я йшла останні 7-8 років”, — цитує телеканал 26-річну Місу Мацусіму, яка спеціалізується на пілотуванні винищувача F-15. У 2014 році Мацусіма, закінчивши національну академію безпеки при міністерстві оборони країни, вступила до лав повітряних сил самооборони.

Як повідомляв УНН, уряд Японії в 2019 фінансовому році (квітень 2019 — березень 2020 року) планує збільшити витрати на оборонні потреби на 1,93%, до 5,29 трлн ієн (48,1 млрд доларів за поточним курсом) в порівнянні з нинішнім роком.

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