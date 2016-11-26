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Женщина в Киеве зарезала мужчину и выбросила тело в помойку

Киев • УНН

 • 16398 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тело мужчины, умершего вследствие многочисленных ножевых ранений, нашли сегодня в Киеве. Правоохранители за несколько часов раскрыли убийство и задержали 30-летнюю женщину, которая подозревается в его совершении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Женщина в Киеве зарезала мужчину и выбросила тело в помойку

"Информация о теле в мусорном контейнере поступила в Святошинское управление полиции сегодня утром", - говорится в сообщении.

Специалисты следственно-оперативной группы на месте собрали доказательства и исследовали окружающую территорию. Оперативники и участковые инспекторы опросили возможных свидетелей и очевидцев.

По предварительному заключению судмедэксперта, смерть мужчины наступила в результате многочисленных ножевых ранений. Личность убитого установили, это - киевлянин, 1983 г.р.

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий правоохранители за несколько часов раскрыли жестокое убийство и задержали 30-летнюю женщину, которая обоснованно подозревается в его совершении", - добавили в полиции.

По данным правоохранителей, выяснилось, что между убитым и подозреваемой, которая жила неподалеку, долгое время были неприязненные отношения.

"На этот раз все закончилось трагически: в своей квартире она нанесла ему множественные ножевые ранения и выбросила тело в мусорный контейнер", - сказано в сообщении.

Как отмечается, женщину задержали, она находится в Святошинском управлении полиции, с ней общаются следователи.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства убийства. За содеянное женщине грозит до 15 лет заключения.

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