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Жінка у Києві зарізала чоловіка і викинула тіло у смітник

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Тіло чоловіка, померлого внаслідок численних ножових поранень, знайшли сьогодні у Києві. Правоохоронці за кілька годин розкрили вбивство та затримали 30-річну жінку, яка підозрюється у його скоєнні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Жінка у Києві зарізала чоловіка і викинула тіло у смітник

"Інформація про тіло у сміттєвому контейнері надійшла до Святошинського управління поліції сьогодні зранку", - йдеться у повідомленні.

Фахівці слідчо-оперативної групи на місці зібрали докази та дослідили навколишню територію. Оперативники та дільничні інспектори опитали ймовірних свідків та очевидців.

За попереднім висновком судмедексперта, смерть чоловіка настала внаслідок численних ножових поранень. Особу вбитого встановили, це – киянин, 1983 р.н.

"Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронці за кілька годин розкрили жорстоке вбивство та затримали 30-річну жінку, яка обґрунтовано підозрюється у його скоєнні", - додали у поліції.

За даними правоохоронців, з’ясувалося, що між вбитим та підозрюваною, яка жила неподалік, тривалий час були неприязні відносини.

"Цього ж разу все закінчилося трагічно: у своїй квартирі вона нанесла йому численні ножові поранення і викинула тіло у сміттєвий контейнер", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, жінку затримали, вона перебуває у Святошинському управлінні поліції, з нею спілкуються слідчі.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини вбивства. За скоєне жінці загрожує до 15-ти років ув’язнення.

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