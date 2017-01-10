Женщина и трое детей пострадали в ДТП в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вчера, 9 января в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина и трое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло девятого января в 14.30. на улице Большая Кольцевая. Установлено, что 43-летний водитель автомобиля "Форд Скорпио", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов: 22-летнюю женщину, 13-летнего мальчика и годовалого ребенка, который находился в коляске.
В результате происшествия пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Продолжаются следственные действия.