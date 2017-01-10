Жінка та троє дітей постраждали в ДТП у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Вчора, 9 січня у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка та троє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Так, дорожньо-транспортна пригода сталася дев’ятого січня о 14.30 год. на вулиці Велика Кільцева. Встановлено, що 43-річний водій автомобіля “Форд Скорпіо”, перебуваючи у стані алкогольного спяніння, скоїв наїзд на пішоходів: 22-річну жінку, 13-річного хлопчика і однорічну дитину, яка знаходилась у візочку.
Внаслідок пригоди постраждалих з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.
Тривають слідчі дії.