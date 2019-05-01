Женщина во время пьяной ссоры убила ножом сожителя в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В результате ссоры во время употребления алкогольных напитков женщина убила ножом своего сожителя в Донецкой области. Об этом сообщил Покровский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.
На днях местным правоохранителей сообщили врачи "скорой", что в частном доме обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался хозяин жилья 1974 года. В ходе первоочередных следственных и розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен сожительница убитого. Женщина сначала свою причастность отрицала. Однако следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих, что убийство совершила именно она. Поняв, что избежать ответственности не удастся, злоумышленница в содеянном созналась. Подозреваемая пояснила, что во время употребления спиртных напитков у них с сожителем возник конфликт. Женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленнице, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, сообщается о подозрении по ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.
Напомним, в селе Семаковцы Коломыйского района Ивано-Франковской области неизвестный жестоко убили женщину и мужчину в их доме.