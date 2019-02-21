На Прикарпатті невідомі жорстоко вбили співмешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У селі Семаківці Коломийського району Івано-Франківської області невідомо жорстоко вбили жінку та чоловіка у їхньому помешканні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На тілі вбитої 58-річної жінки виявлені синці та садна, а також колота рана шиї. Її 57-річний співмешканець отримав множинні колоті рани шиї.
Відомо, що обоє вбитих були раніше судимі.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження (ст. 115 КК України "Умисне вбивство"). Встановлюються особи причетні до скоєння злочину.
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