На Прикарпатті невідомі жорстоко вбили співмешканців

На тілі вбитої 58-річної жінки виявлені синці та садна, а також колота рана шиї. Її 57-річний співмешканець отримав множинні колоті рани шиї.

Відомо, що обоє вбитих були раніше судимі.



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За даним фактом розпочато кримінальне провадження (ст. 115 КК України "Умисне вбивство"). Встановлюються особи причетні до скоєння злочину.



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