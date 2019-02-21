На Прикарпатье неизвестные жестоко убили сожителей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В селе Семаковцы Коломыйского района Ивано-Франковской области неизвестно жестоко убили женщину и мужчину в их доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
На теле убитой 58-летней женщины обнаружены синяки и ссадины, а также колотая рана шеи. Ее 57-летний сожитель получил множественные колотые раны шеи.
Известно, что оба убитых были ранее судимы.
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По данному факту начато уголовное производство (ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство"). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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