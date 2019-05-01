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Жінка під час п’яної сварки вбила ножем співмешканця на Донеччині

Жінка під час п’яної сварки вбила ножем співмешканця на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. В результаті сварки під час вживання алкогольних напоїв жінка вбила ножем свого співмешканця на Донеччині. Про це повідомив Покровський відділ поліції Донецької області, передає УНН.

Днями місцевих правоохоронців повідомили лікарі “швидкої”, що у приватному будинку виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Ним виявився господар житла 1974 року народження. В ході першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна співмешканка вбитого. Жінка спочатку свою причетність заперечувала. Однак слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджували, що вбивство вчинила саме вона. Зрозумівши, що уникнути відповідальності не вдасться, зловмисниця у скоєному зізналася. Підозрювана пояснила, що під час вживання спиртних напоїв у них зі співмешканцем виник конфлікт. Жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у груди. Поранення виявилося несумісним з життям. Речові докази вилучені.

Зловмисниці, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру за ч.1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, у селі Семаківці Коломийського району Івано-Франківської області невідомо жорстоко вбили жінку та чоловіка у їхньому помешканні.

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