Верховный Суд оставил в силе приговор в виде 15 лет лишения свободы для мужчины, который был осужден за убийство в 2019 году девушки на Лысой Горе в Харькове, когда ему было 16 лет, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Верховный Суд окончательно оставил в силе приговор мужчине, который приговорен к 15 годам заключения за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокуроры, как указано, доказали, что "в июне 2019 года фигурант, находясь возле оврага на Лысой Горе в городе Харькове, на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой многочисленные удары по голове". Тогда злоумышленнику было 16 лет.

"Считая, что причиненных телесных повреждений недостаточно для наступления смерти девушки, парень достал нож, который был у него при себе, и нанес им несколько ударов по различным частям тела потерпевшей, после которых девушка умерла. Будучи уверенным, что девушка мертва, парень закопал ее тело в овраге на Лысой Горе неподалеку дома, где проживал. Тело жертвы было обнаружено только 9 июля, ее смогли опознать по татуировке на ноге", - сообщили в прокуратуре.

Приговором суда злоумышленник признан виновным и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Сторона защиты не согласилась и подала апелляционную жалобу, в которой просила уменьшить срок лишения свободы до 12 лет. В апелляции оставили решение суда первой инстанции в силе. Не согласившись, защитник осужденного подал кассационную жалобу, в которой просил отменить указанные решения и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

"Верховный Суд поставил точку в этом деле: адвокату осужденного отказано в удовлетворении кассационной жалобы, решение первой и апелляционной инстанции оставлено без изменений", - указали в прокуратуре.

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