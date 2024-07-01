Следователи объявили о раскрытии резонансного убийства в Запорожье: детали

Установлены двое фигурантов убийства чиновника областного совета Запорожской области. По данным Национальной полиции, мужчины 21 и 33 лет отслеживали жертву, прежде чем совершить задуманное. Один из подозреваемых уже задержан, передает УНН.

Полицейские Запорожья раскрыли резонансное убийство местного чиновника - говорится в заметке пресс-службы Национальной полиции.

Справка

11 июня утром в центре Запорожья киллер произвел пять выстрелов в 38-летнего руководителя одного из департаментов областного советаи. От полученных ранений пострадавший скончался во время реанимационных мероприятий.

Детали

Масштабная работа следователей и правоохранителей продолжалась более двух недель.

Полицейские допросили более 1500 человек, которые могли быть свидетелями убийства. Также были отработаны видеозаписи почти 140 камер видеонаблюдения. Для установления обстоятельств назначен ряд экспертиз.

В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий были установлены двое фигурантов - мужчины 21 и 33 лет, оба - жители других регионов страны.

Отмечается, что злоумышленники отслеживали жертву несколько дней и готовились совершить задуманное.

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В день преступления в спланированное время киллеры ждали чиновника возле его дома. Когда тот вышел из подъезда, один из мужчин произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия - информирует ТГ-канал Национальной полиции.

Сейчас уже установили местонахождение одного из подозреваемых, - его задержали на основании ст. 207 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Но другого фигуранта пока объявили в розыск.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Напомним,

УНН ранее передавал, что в Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают.