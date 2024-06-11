Після убивства чиновника у Запоріжжі у мерії підтвердили особу загиблого
Київ • УНН
У Запорізькій міськраді, після вбивства у місті місцевого чиновника, офіційно висловили співчуття родині загиблого Максима Денщіка.
У Запорізькій міськраді, після вбивства у місті місцевого чиновника, офіційно висловили співчуття родині загиблого Максима Денщіка, пише УНН.
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За даними "Суспільного", ідеться про тимчасово відстороненого директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денщіка.
Пізніше в Telegram-каналі Запорізької міськради офіційно висловили співчуття родині загиблого Максима Денщіка.
"Запорізька міська рада, виконавчий комітет міської ради, секретар міської ради Регіна Харченко висловлюють глибокі співчуття колегам, рідним, близьким та друзям з приводу трагічної загибелі Денщіка Максима Сергійовича", - вказали у міськраді.
Як зазначили у мерії, Максим Сергійович працював у виконавчих органах міської ради, зокрема на посаді директора департаменту правового забезпечення. "Як професійний юрист він багато зробив для налагодження роботи очолюваного ним департаменту, юридичного захисту інтересів міста. Колеги та містяни пам’ятатимуть його як професіонала своєї справи", - повідомили у міськраді.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що "резонансне вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців". "Оперативно провів нараду із правоохоронними органами, поліція проводить слідчо-розшукові дії. Розслідування резонансного вбивства - на особливому контролі. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі. Окрема увага - до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження", - написав Федоров у Telegram.
У Запоріжжі чоловік застрелив місцевого чиновника, стрілка розшукують11.06.24, 11:12 • 19702 перегляди