После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  14918 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  26981 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  45367 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  64513 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  82594 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  114602 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115359 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117623 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
10 июня 2024, 10:26  •  112260 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

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В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
10 июня 2024, 10:10  •  103647 просмотра

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7 июня 2024, 13:28  •  270311 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  271818 просмотра

После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

В Запорожском горсовете, после убийства в городе местного чиновника, официально выразили соболезнования семье погибшего Максима денщика.

политика •   •  3802 просмотра
После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Украина выполнила все необходимые условия для фактического начала переговоров о своем членстве в ЕС и ожидает, что рамки переговоров будут утверждены и переговоры начнутся до конца июня.

Экономика •   •  5615 просмотра
Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.

политика •   •  5143 просмотра
Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все шаги и поэтому Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца.

политика •   •  5461 просмотра
В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Дональд Трамп был допрошен представителями службы пробации Нью-Йорка перед вынесением ему приговора за сокрытие денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  4688 просмотра
После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Как заявил нардеп из комитета по вопросам аграрной и земельной политики, правоохранительные органы должны резко отреагировать на факты незаконного экспорта зерна из Украины.

Экономика •   •  21781 просмотра
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Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

Между Украиной и Германией на уровне общин, компаний и правительства готовятся сотни соглашений на миллиарды евро в оборонном, энергетическом и социальном секторах.

Экономика •   •  5522 просмотра
Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

В Киеве полиция задержала мужчину после того, как он лег на трамвайные пути и мешал движению общественного транспорта, проявляя агрессивное поведение перед госпитализацией.

Киев •   •  6846 просмотра
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ

Обсуждение послами ЕС рамок переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС было перенесено на следующую неделю, но цель остается прежней - официально начать переговоры о вступлении с этими двумя странами до конца июня.

политика •   •  7005 просмотра
Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ

Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф

На саммите G7 обсудят, как Украина может еще быстрее извлечь выгоду из замороженных российских активов, о чем объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Экономика •   •  6702 просмотра
Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф