Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
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НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего
Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский
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После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего
В Запорожском горсовете, после убийства в городе местного чиновника, официально выразили соболезнования семье погибшего Максима денщика.
Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский
Украина выполнила все необходимые условия для фактического начала переговоров о своем членстве в ЕС и ожидает, что рамки переговоров будут утверждены и переговоры начнутся до конца июня.
Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.
В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все шаги и поэтому Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца.
После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения
Дональд Трамп был допрошен представителями службы пробации Нью-Йорка перед вынесением ему приговора за сокрытие денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Как заявил нардеп из комитета по вопросам аграрной и земельной политики, правоохранительные органы должны резко отреагировать на факты незаконного экспорта зерна из Украины.
Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский
Между Украиной и Германией на уровне общин, компаний и правительства готовятся сотни соглашений на миллиарды евро в оборонном, энергетическом и социальном секторах.
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам
В Киеве полиция задержала мужчину после того, как он лег на трамвайные пути и мешал движению общественного транспорта, проявляя агрессивное поведение перед госпитализацией.
Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ
Обсуждение послами ЕС рамок переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС было перенесено на следующую неделю, но цель остается прежней - официально начать переговоры о вступлении с этими двумя странами до конца июня.
Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф
На саммите G7 обсудят, как Украина может еще быстрее извлечь выгоду из замороженных российских активов, о чем объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.