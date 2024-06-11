После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

В Запорожском горсовете, после убийства в городе местного чиновника, официально выразили соболезнования семье погибшего Максима Денщика, пишет УНН.

Детали

По данным "Суспільне", речь идет о временно отстраненном директоре департамента правового обеспечения горсовета Максиме Денщике.

Позже в Telegram-канале Запорожского горсовета официально выразили соболезнования семье погибшего Максима Денщика.

"Запорожский городской совет, исполнительный комитет городского совета, секретарь городского совета Регина Харченко выражают глубокие соболезнования коллегам, родным, близким и друзьям по поводу трагической гибели Денщика Максима Сергеевича", - указали в горсовете.

Как отметили в мэрии, Максим Сергеевич работал в исполнительных органах городского совета, в частности на должности директора департамента правового обеспечения. "Как профессиональный юрист он много сделал для налаживания работы возглавляемого им департамента, юридической защиты интересов города. Коллеги и горожане будут помнить его как профессионала своего дела", - сообщили в горсовете.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что "резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей". "Оперативно провел совещание с правоохранительными органами, полиция проводит следственно-розыскные действия. Расследование резонансного убийства - на особом контроле. Запорожье – не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре. Отдельное внимание - к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на упреждение", - написал Федоров в Telegram.

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