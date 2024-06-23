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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 22:11  •  1749 просмотра

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Депутат Сумского областного совета подозревается в умышленном убийстве мужчины из охотничьего оружия в охотничьем хозяйстве.

Депутат Сумского облсовета подозревается в убийстве человека из охотничьего оружия. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

22 июня 2024 года руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко объявил о подозрении депутату Сумского областного совета в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

По предварительным данным, 21 июня около 19: 00 часов в охотничьем хозяйстве "Северный лес" в селе Заречье Конотопского района произошло событие, во время которого депутат, охотник, выстрелил в мастера леса. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, о чем решается в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование продолжается под наблюдением следователей следственного управления ГУНП в Сумской области.

Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику21 июня 2024, 23:25 • 103880 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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