Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего
Киев • УНН
Депутат Сумского областного совета подозревается в умышленном убийстве мужчины из охотничьего оружия в охотничьем хозяйстве.
Депутат Сумского облсовета подозревается в убийстве человека из охотничьего оружия. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
22 июня 2024 года руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко объявил о подозрении депутату Сумского областного совета в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
По предварительным данным, 21 июня около 19: 00 часов в охотничьем хозяйстве "Северный лес" в селе Заречье Конотопского района произошло событие, во время которого депутат, охотник, выстрелил в мастера леса. От полученных ранений мужчина погиб на месте.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, о чем решается в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование продолжается под наблюдением следователей следственного управления ГУНП в Сумской области.
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