Депутата Сумської обласної ради підозрюють в умисному вбивстві лісничого
Київ • УНН
Депутат Сумської обласної ради підозрюється в умисному вбивстві чоловіка з мисливської зброї в мисливському господарстві.
Депутат Сумської облради підозрюється у вбивстві людини з мисливської зброї. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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22 червня 2024 року керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко оголосив про підозру депутату Сумської обласної ради у скоєнні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 КК України.
За попередніми даними, 21 червня близько 19:00 години в мисливському господарстві "Північний ліс" у селі Заріччя Конотопського району відбулась подія, під час якої депутат, мисливець, вистрілив у майстра лісу. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
Зараз підозрюваний знаходиться під вартою, про що вирішується в Ізоляторі тимчасового тримання. Досудове розслідування триває під наглядом слідчих Слідчого управління ГУНП в Сумській області.
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