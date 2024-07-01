Слідчі оголосили про розкриття резонансного вбивства на Запоріжжі: деталі
Київ • УНН
Встановлено двох підозрюваних в умисному вбивстві 38-річного чиновника Запорізької обласної ради. Один з них вже затриманий; інший перебуває в розшуку.
Встановлені двоє фігурантів вбивства посадовця обласної ради Запорізької області. За даними Національної поліції, чоловіки 21 та 33 років відслідковували жертву, перш ніж вчинити задумане. Одного з підозрюваних вже затримано, передає УНН.
Поліцейські Запоріжжя розкрили резонансне вбивство місцевого посадовця
Довідка
11 червня вранці у середмісті Запоріжжя кілер здійснив п’ять пострілів у 38-річного керівника одного з департаментів обласної ради. Від отриманих поранень потерпілий помер під час реанімаційних заходів.
Деталі
Масштабна робота слідчих і правоохоронців тривала понад два тижні.
Поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Також були відпрацьовані відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження. Для встановлення обставин призначено низку експертиз.
В результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів – чоловіки 21 та 33 років, обидва – жителі інших регіонів країни.
Зазначається, що зловмисники відслідковували жертву декілька днів та готувалися вчинити задумане.
Депутата Сумської обласної ради підозрюють в умисному вбивстві лісничого23.06.24, 01:11 • 28605 переглядiв
У день злочину в спланований час кілери чекали на посадовця біля його будинку. Коли той вийшов з під’їзду, один з чоловіків здійснив п’ять пострілів з вогнепальної зброї
Наразі вже встановили місцезнаходження одного з підозрюваних, - його затримали на підставі ст. 207 Кримінального процесуального кодексу України.
Але іншого фігуранта поки оголосили в розшук.
Обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.
Нагадаємо
УНН раніше передавав, що у Запоріжжі чоловік застрелив місцевого чиновника, стрілка розшукують.