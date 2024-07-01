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Слідчі оголосили про розкриття резонансного вбивства на Запоріжжі: деталі

Київ • УНН

 • 16666 перегляди

Встановлено двох підозрюваних в умисному вбивстві 38-річного чиновника Запорізької обласної ради. Один з них вже затриманий; інший перебуває в розшуку.

Слідчі оголосили про розкриття резонансного вбивства на Запоріжжі: деталі

Встановлені двоє фігурантів вбивства посадовця обласної ради Запорізької області. За даними Національної поліції, чоловіки 21 та 33 років відслідковували жертву, перш ніж вчинити задумане. Одного з підозрюваних вже затримано, передає УНН.

Поліцейські Запоріжжя розкрили резонансне вбивство місцевого посадовця

– ідеться у дописі пресслужби Національної поліції.

Довідка

11 червня вранці у середмісті Запоріжжя кілер здійснив п’ять пострілів у 38-річного керівника одного з департаментів обласної ради. Від отриманих поранень потерпілий помер під час реанімаційних заходів.

Деталі

Масштабна робота слідчих і правоохоронців тривала понад два тижні.

Поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Також були відпрацьовані відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження. Для встановлення обставин призначено низку експертиз.

В результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів – чоловіки 21 та 33 років, обидва – жителі інших регіонів країни.

Зазначається, що зловмисники відслідковували жертву декілька днів та готувалися вчинити задумане.

Депутата Сумської обласної ради підозрюють в умисному вбивстві лісничого23.06.24, 01:11 • 28605 переглядiв

У день злочину в спланований час кілери чекали на посадовця біля його будинку. Коли той вийшов з під’їзду, один з чоловіків здійснив п’ять пострілів з вогнепальної зброї

- інформує ТГ-канал Національної поліції.

Наразі вже встановили місцезнаходження одного з підозрюваних, - його затримали на підставі ст. 207 Кримінального процесуального кодексу України.

Але іншого фігуранта поки оголосили в розшук.

Обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Нагадаємо

УНН раніше передавав, що у Запоріжжі чоловік застрелив місцевого чиновника, стрілка розшукують.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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