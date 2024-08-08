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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жест "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с рф - МИД относительно решения Нигера разорвали дипотношения с Украиной

Жест "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с рф - МИД относительно решения Нигера разорвали дипотношения с Украиной

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 08:38  •  12132 просмотра

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МИД Украины назвал решение Нигера разорвать дипотношения жестом солидарности с рф. Украина отвергает обвинения в поддержке терроризма и нарушении международного права.

Решение Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с россией. Обвинения Нигера в адрес Украины являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности

- говорится в заявлении.

В МИД указали, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

Исходим из того, что подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, российской федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, ее населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент

- отметили в ведомстве.

В МИД указали, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага.

Впрочем, отметили, что в Украине "искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН".

Напомним 

7 августа Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP. Свое решение новое военное правительство Нигера объяснило тем, что Киев якобы поддерживает "террористические группировки". Какие именно не уточняется. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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