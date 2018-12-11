Жребий определил соперников молодежной сборной Украины по отбору на Евро-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного раунда первенства Европы 2021 среди молодежных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Во время процедуры жеребьевки команды разделили на девять групп: восемь - по шесть сборных и одну - с пятью. Подопечные Александра Головко волей жребия попали в отборочную группу 8. Их соперниками стали команды Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.
Состав других групп отборочного турнира Евро-2021 (U-21):
Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.
Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские о-ва.
Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.
Стоит отметить, что отборочный цикл стартует 18-20 марта 2019-му году, а закончится 5-13 октября 2020-го.
Добавим, в финальной части Евро-2021 (U-21) будут выступать 12 команд: Венгрия и Словения как хозяева турнира и еще 10 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором будут играть две лучшие вторые команды).