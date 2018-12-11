Жребий определил соперников молодежной сборной Украины по отбору на Евро-2021

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84527 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 190117 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 147179 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 212089 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 256426 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215076 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247396 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208509 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 490272 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241595 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.4м/с
80%
Популярные новости

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 7302 просмотра

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 5014 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 4148 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 6456 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 9418 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 268315 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 244050 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 329515 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 490269 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 581475 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34267 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 212089 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80288 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76638 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82137 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Жребий определил соперников молодежной сборной Украины по отбору на Евро-2021

Киев • УНН

 • 8284 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного раунда первенства Европы 2021 среди молодежных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Жребий определил соперников молодежной сборной Украины по отбору на Евро-2021

Во время процедуры жеребьевки команды разделили на девять групп: восемь - по шесть сборных и одну - с пятью. Подопечные Александра Головко волей жребия попали в отборочную группу 8. Их соперниками стали команды Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

Состав других групп отборочного турнира Евро-2021 (U-21):

Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.
Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские о-ва.
Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

Стоит отметить, что отборочный цикл стартует 18-20 марта 2019-му году, а закончится 5-13 октября 2020-го.

Добавим, в финальной части Евро-2021 (U-21) будут выступать 12 команд: Венгрия и Словения как хозяева турнира и еще 10 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором будут играть две лучшие вторые команды).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40