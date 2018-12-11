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Жереб визначив суперників молодіжної збірної України по відбору на Євро-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування відбірного раунду першості Європи 2021 року серед молодіжних збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Жереб визначив суперників молодіжної збірної України по відбору на Євро-2021

Під час процедури жеребкування команди розділили на дев'ять груп: вісім — по шість збірних і одну — з п'ятьма. Підопічні Олександра Головка волею жереба потрапили до відбірної групи 8. Їхніми суперниками стали команди Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

Склад інших груп відбірного турніру Євро-2021 (U-21):

Група 1: Італія, Швеція, Ісландія, Ірландія, Вірменія, Люксембург.
Група 2: Франція, Словаччина, Швейцарія, Грузія, Азербайджан, Ліхтенштейн.
Група 3: Англія, Австрія, Туреччина, Косово, Албанія, Андорра.
Група 4: Хорватія, Чехія, Греція, Шотландія, Литва, Сан-Марино.
Група 5: Сербія, Польща, Росія, Болгарія, Латвія, Естонія.
Група 6: Іспанія, Ізраїль, Чорногорія, Македонія, Казахстан, Фарерські о-ви.
Група 7: Португалія, Нідерланди, Норвегія, Білорусь, Кіпр, Гібралтар.
Група 9: Німеччина, Бельгія, Уельс, Боснія і Герцеговина, Молдова.

Варто відзначити, що відбірний цикл стартуватиме 18-20 березня 2019-го року, а закінчиться 5-13 жовтня 2020-го.

Додамо, у фінальній частині Євро-2021 (U-21) виступатимуть 12 команд: Угорщина та Словенія як господарі турніру та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).

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