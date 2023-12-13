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Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:44  •  14947 просмотра

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СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья

Служба безопасности Украины задержала пророссийскую церковную хористку и жену настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая передавала врагу информацию о позициях ВСУ на Запорожье, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Служба безопасности задержала еще одну сторонницу рашизма, которая корректировала воздушные атаки рф по Запорожью и ожидала полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и жена настоятеля местного храма УПЦ (МП). Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра

- сообщили в СБУ.

Детали

Как установило расследование, хористка из УПЦ (МП) еще с начала полномасштабного вторжения поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

Впоследствии, как сообщается, фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ и передавала информацию своим знакомым в россии, которые затем "отчитывались" об этом представителям спецслужб рф. Прежде всего врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, привлеченных к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Сотрудники СБУ установили местонахождение российского информатора. Ее задержали в собственном доме в одном из поселков недалеко от Запорожья и сообщили о подозрении.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Дружина настоятеля храму УПЦ (МП) "наводила" ворожі ракети на позиції ЗСУ під Запоріжжям - СБУ
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