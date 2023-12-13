Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ
Киев • УНН
СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья
Служба безопасности Украины задержала пророссийскую церковную хористку и жену настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая передавала врагу информацию о позициях ВСУ на Запорожье, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.
Служба безопасности задержала еще одну сторонницу рашизма, которая корректировала воздушные атаки рф по Запорожью и ожидала полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и жена настоятеля местного храма УПЦ (МП). Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра
Детали
Как установило расследование, хористка из УПЦ (МП) еще с начала полномасштабного вторжения поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.
Впоследствии, как сообщается, фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ и передавала информацию своим знакомым в россии, которые затем "отчитывались" об этом представителям спецслужб рф. Прежде всего врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, привлеченных к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Сотрудники СБУ установили местонахождение российского информатора. Ее задержали в собственном доме в одном из поселков недалеко от Запорожья и сообщили о подозрении.
Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
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Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ
СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.
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