"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.
Сегодня по всей Украине порывы ветра будут достигать до 20 м/с, уровень опасности - желтый, предупреждает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
По данным Укргидрометцентра, 27 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.
Будет облачно с прояснениями. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь, в северной части местами с мокрым снегом.
Температура в северной части ночью и днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, на юге до 13°.
На Киевщине небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью и днем 1-6° тепла; в Киеве в течение суток 4-6° тепла.
В Укргидрометцентре отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре
В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.
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