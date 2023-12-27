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"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 04:15  •  24412 просмотра

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В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.

Сегодня по всей Украине порывы ветра будут достигать до 20 м/с, уровень опасности - желтый, предупреждает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, 27 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый. 

Будет облачно с прояснениями. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь, в северной части местами с мокрым снегом.

Температура в северной части ночью и днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, на юге до 13°.

На Киевщине небольшой дождь, местами с мокрым снегом.  Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.  Температура по области ночью и днем 1-6° тепла; в Киеве в течение суток 4-6° тепла.

В Укргидрометцентре отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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