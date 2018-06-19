Жебривский: приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Назначенный аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский поблагодарил Президента Украины за доверие и прокомментировал свое назначение на должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу Павла Жебривского.
"Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины. На этом посту отныне буду иметь честь служить нашему Государству - Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий Указ о моем назначении. Спасибо Президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоление коррупции", - сообщил Жебривский
"НАБУ - именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", - добавил он.
Как сообщал УНН, Президент назначил Павла Жебривского аудитором НАБУ.