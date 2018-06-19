Жебрівський: докладу максимум зусиль, щоб сумлінно й достойно виконувати покладені на мене обов'язки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Призначений аудитором Національного антикорупційного бюро України Павло Жебрівський подякував Президентові України за довіру та прокоментував своє призначення на посаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку Павла Жебрівського.
“Аудитор Національного антикорупційного бюро України. На цій посаді відтепер матиму честь служити нашій Державі — Президент України Петро Порошенко підписав відповідний Указ про моє призначення. Дякую Президенту за довіру. Докладу максимум зусиль, щоб сумлінно й достойно виконувати покладені на мене обов’язки та виправдати очікування суспільства на очищення влади й подолання корупції”, — повідомив Жебрівський
“НАБУ — саме той орган, який має служити цій меті. Свою ж задачу у складі комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) НАБУ бачу у тому, щоб допомогти зробити цей орган максимально прозорим та ефективним. Головне у справі аудиту НАБУ — не нашкодити, щоб разом із водою не вихлюпнути немовля. Оцінку діяльності НАБУ зобов’язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Президент призначив Павла Жебрівського аудитором НАБУ.