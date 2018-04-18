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Жданов против: украинским атлетам напомнили о "моральной ответственности" за выступления в РФ

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украинские атлеты, которые поедут на соревнования в Российскую Федерацию, предупреждены о моральной ответственности и последствиях. Об этом в своем Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, передает УНН.

Жданов против: украинским атлетам напомнили о "моральной ответственности" за выступления в РФ

"Министерство, как и министр, неизменны в своей позиции - мы категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия - несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены", - заявил Жданов.

Также Жданов отметил, что государство не будет финансировать поездки украинских спортсменов на соревнования в Российскую Федерацию.

"Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора. Подчеркиваю - сути решение это не меняет. Никакие средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никакие выплаты государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет", - отметил он.

Напомним, Ассоциация спортивной борьбы Украины решила отправить спортсменов на предстоящий чемпионат Европы по борьбе-2018, который пройдет в Каспийске (Россия).

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